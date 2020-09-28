يعقوبيان: الصراع بين أرمينيا وأذربيجان قائم على الموارد الطبيعية وليس الدين

أكدت الدكتورة فيرا يعقوبيان، المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط، أن حقيقة الصراع بين أرمينيا وأذربيجان على الموارد الطبيعية في المنطقة، وليس الدين هو المحرك الأساسي للصراع الدائر.









وأضافت يعقوبيان، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية ten أن هناك "لعبة" في الشرق الأوسط تُلعب من قوى عدة لتشتيت انتباه إيران وروسيا.









وتابعت المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط، أ ن علاقات الدم والعرق دفعت تركيا للتدخل في الصراع الدائر حاليًا بين دولتي أذربيجان وأرمينيا.









وأشارت إلى أن أرمينيا تاريخيًا وقفت حجر عثرة بين وصول تركيا إلى دول شرق آسيا حتى الصين واليابان لتحقيق الإمبراطورية العثمانية الكبرى.







