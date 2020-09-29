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بين الناس

شاهد.. زحام وتكدس المواطنين فى مستشفى المنصورة الدولى لتحليل فيروس كورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن العدوى الحسينى حسان ، من أهالى المنصورة مركز بلقاس محافظة الدقهلية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة زيادة عدد المستشفيات الخاصة بتحليل فيروس كورونا لراغبي السفر للخارج للحد من الزحام .

وقال فى رسالته : نعانى من الزحام الشديد داخل مستشفى المنصورة الدولى ، للحصول على  شهادة معتمدة بعدم الإصابة بفيرس كورونا، لتقديمها ضمن أوراق السفر للخارج بجميع الدول العربية والأجنبية  .

للتواصل مع القارئ 
01067745463

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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