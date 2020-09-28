في احتفالية أبناء المحافظات الحدودية .. صبحي: الشباب في مقدمة اهتمام رئيس الجمهورية .. ولا ننسى شهداء الوطن |شاهد

وزارة الشباب والرياضة تحتفي بشباب المحافظات الحدودية

وزير الشباب والرياضة: الشباب الوطنين لا يشغلهم سوى الوقوف خلف قيادتهم السياسية وجهود الدولة





شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاحتفالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة اللقاء الأول لأبناء المحافظات الحدودية تحت شعار "أهل مصر" بحضور اللواء محمد سليمان محافظ الوادى الجديد واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالإضافة الى نواب وزراء السياحة ومحافظة شمال سيناء





ومن جانبه قال الدكتور أشرف صبحي خلال كلمته "أنتهز هذه الفرصة وبالأصالة عن نفسى وعن شباب مصر من مختلف محافظات الجمهورية أن نبعث برسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي نرى مع سيادته يومًا يلو الآخر أن شباب مصر في مقدمة اهتماماته، وأن تكريم فخامته للمتميزين منهم في مختلف المجالات وحرصه على لقاءهم والإشادة بهم في جميع المناسبات هي رسالة تقدير ومحبة للشباب من أبناء هذا الوطن.





وأضاف الشباب والوطنين الذين لا يشغلهم بدورهم سوى الوقوف خلف قيادتهم السياسية والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سعيها الدؤوب لتحقيق حلم الشعب المصرى في بناء دولتهم المصرية العصرية الحديثة في منطقة تموج بالأزمات وتذخر بالتحديات.





واستكمل : سعادتي أكبر أن أشارك في هذا الاحتفال الذى يقام بمناسبة اللقاء الأول لأبنائنا من محافظات مصر الحدودية والذى يقام تحت شعار "أهل مصر".





وأشار إلى أن هذا البرنامج الذى نتشرف في وزارة الشباب والرياضة بتنفيذه مع العديد من مؤسسات الدولة المعنية بغرض دعم الشباب ورفع وبناء قدراتهم وتوعيتهم من خلال المعسكرات التدريبية والندوات والعديد من الأنشطة الشبابية واللقاءات الثقافية والرحلات التثقيفية لزيارة المعالم الثقافية والأثرية والتاريخية.





وشدد على أن الشباب كان ومازال حاضرًا في بؤرة اهتمام صانع القرار المصرى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم ، وكان للشباب من أبنائنا من المحافظات الحدودية النصيب الأوفر من عناية ورعاية الدولة المصرية ، ونرى جميعًا خارطة المستقبل التي ترسمها الدولة المصرية والتي ترتكز بالأساس على تمكين ودمج الشباب في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والرياضية والثقافية والفنية فضلًا عن الخطوات غير المسبوقة لتمكين الشباب من المساهمة مع مؤسسات الدولة ليكون شريكًا في صنع القرار.





واختتم وزير الرياضة تصريحاته قائلا : لا أنسى ونحن في هذه المناسبة أن نكرم أرواح شباب مصر من الجنود والضباط البواسل الذين استشهدوا دفاعًا عن أمن واستقرار هذا الوطن.. فلهم ولذويهم منا كل التقدير والشكر والامتنان على كل من غال ونفيس قدموه في سبيل هذا الوطن.





وعلى هامش الاحتفالية قام وزير الرياضة بحضور محافظي مطروح والوادى الجديد ونائب وزيرة السياحة و نائب محافظ جنوب سيناء بتفقد معرض المشغولات اليدوية والذى أقامته الوزارة لأبناء المحافظات الحدودية



