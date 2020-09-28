سلطنة عمان تعلن موعد فتح المساجد وعودة حركة الطيران

بعدما شهدت سلطنة عمان في الآونة الأخيرة، انخفاضًا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، أعلنت السلطنة عن إجراءات جديدة في ظل الوباء، وفق ما ذكرت صحف محلية.









وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إن السلطنة ستعيد فتح المساجد في 15 نوفمبر، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا.









تأتي الخطوة في ظل انخفاض أعداد الإصابات، و ضمن إجراءات لتخفيف قيود مواجهة الوباء.









وأعلنت السلطنة استئناف الرحلات الدولية اعتبارا من أول أكتوبر، ورفع إجراءات العزل العام بمحافظة ظفار في جنوب البلاد، المفروضة منذ مارس، وذلك في نفس اليوم.









وبلغ عدد المصابين بالفيروس في السلطنة 607 حالات اليوم الاثنين، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 98 ألفا، بينما بلغ عدد المتوفين 924 شخصا.



