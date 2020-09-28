روسيا تحذر من هجوم كيميائي محتمل في سوريا

حذر المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتصارعة في سوريا، اليوم الاثنين، من هجوم كيميائي محتمل من قبل الإرهابيين في نقاط سكنية بمحافظتي حلب وإدلب السوريتين.





وقال نائب رئيس المركز، الأدميرال الكسندر جرينكيفيتش، في بيان نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية: " تلقينا معلومات في المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتصارعة، تفيد باستعداد مقاتلي الجماعات المسلحة غير الشرعية لمحاولة تنظيم استفزازات باستخدام المواد السامة في الجزء الجنوبي لمنطقة خفض التصعيد في إدلب".





وأشار جرينكيفيتش، إلى أن الإرهابيين يخططون لهذا الهجوم في مناطق مدنية بهدف اتهام القوات الحكومية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.





وأضاف: "المركز الروسي للمصالحة يدعو قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية بالعدول عن الاستفزازات العسكرية والوقوف على طريق التسوية السلمية للمضع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".





وأكد الأدميرال الروسي، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، لم يتم تسجيل أي خروقات من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية الخاضعة لسيطرة تركيا.