برلماني: اعتبار "الرياضة" مادة أساسية سيجعل المدارس وأولياء الأمور يهتمون بها

قال النائب طارق السيد عضو لجنة الشباب والرياضة إن إعلان الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عن إضافة مادة الرياضة كمادة أساسية فى التعليم وتعتبر مادة نجاح ورسوب شيء جيد جدا حيث إنه تم إهمال الرياضة بالمدارس خلال الفترات الماضية.









وتابع السيد فى تصريحات خاصة ، أن قرار وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم باعتبار الرياضة مادة أساسية سيجعل المدارس وأيضا أولياء الأمور يهتمون بها باعتبارها مادة أساسية ، وبالتالى سيكون لدينا جيل جديد مهتم بالأنشطة الرياضية وأيضا ممارسة الرياضة سيكون جزءا أساسيا من اهتماماته.









وقال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تتعاون مع كافة الوزارات، متابعا "نسعى إلى إخراج أول برنامج ينص على أن تكون الرياضة مادة أساسية مع باقي المواد"، موضحا أن وزير التربية والتعليم قرر أن تكون الرياضة مادة نجاح ورسوب.









وأضاف "صبحي"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، "الناس دلوقتي بتصدق بلادها"، معقبا: قبل عام 2011 كانت هناك فجوة بين الشباب والحكومة ولم يكن هناك ثقة بينهما، حيث إن البعض قام باستغلال الشباب لما هو في صالحه.







