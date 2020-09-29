برلماني: سنرى خلال الفترة القادمة عودة الأنشطة الرياضية والإبداعية بالمدارس

قال النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ان إعلان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أنه سيتم اضافة "الرياضة" كمادة اساسية تضاف للمواد الدراسية قرار جيد، وسيكون له تاثير ايجابي على الطلاب من الناحية الصحية.









وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة أن عودة الاهتمام بالنشاط الرياضي بالمدارس سيؤدي إلى وجود أنشطة ابداعية اخري بجانب الانشطة الرياضية وكل ذلك يأتي في صالح طلاب المدارس والاجيال القادمة وسيخرج لنا أجيالا تتمتع بلياقة بدنية وصحية عالية.









وقال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تتعاون مع كافة الوزارات، متابعا "نسعى إلى إخراج أول برنامج ينص على أن تكون الرياضة مادة أساسية مع باقي المواد"، موضحا أن وزير التربية والتعليم قرر أن تكون الرياضة مادة نجاح ورسوب.









وأضاف "صبحي"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، "الناس دلوقتي بتصدق بلادها"، معقبا: قبل عام 2011 كانت هناك فجوة بين الشباب والحكومة ولم يكن هناك ثقة بينهما، حيث إن البعض قام باستغلال الشباب لما هو في صالحه.







