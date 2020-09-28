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نواب البرلمان يرحبون بقرار إضافة مادة «الرياضة» إلى المواد الدراسية الأساسية واعتبارها مادة نجاح ورسوب.. ويؤكدون: ترفع من مستوى ذكاء الطلاب

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:58 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
تعليم البرلمان: إضافة الرياضة كمادة نجاح ورسوب للتعليم قرار هام ويحافظ على صحة الطلاب
برلماني: سنرى خلال الفترة القادمة عودة الأنشطة الرياضية والإبداعية بالمدارس
برلماني: اعتبار "الرياضة" مادة أساسية سيجعل المدارس وأولياء الأمور يهتمون بها


قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أنه سيتم إضافة "الرياضة " كمادة أساسية فى التعليم كمادة للنجاح والرسوب قرار جيد وهام جدا وذلك للحفاظ على صحة الطلاب وإسترجاع الأنشطة المدرسية التى تم إهمالها.

وأضافت "نصر"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه الآن لا يوجد نشاط رياضي بالمدارس وهناك إهمال وغياب تام لهذا الجانب وبعض المدارس تستخدم الحوش وغرف التربية الرياضية لأغراض أخري غير النشاط الرياضي .

وأكدت عضو لجنة التعليم، أن إهمال النشاط الرياضي فى المدارس يؤدى إلى السمنة لدي الأطفال مما يؤثر عليهم صحيا وذهنيا، مطالبة بعودة الأنشطة الثقافية والموسيقي والرسم ، مما يؤدي إلى خلق شخصية سوية قادرة على بناء الوطن.

ومن جانبه قال النائب طارق السيد عضو لجنة الشباب والرياضة، إن إعلان الدكتور أشرف صبحي  وزير الرياضة عن إضافة مادة الرياضة كمادة أساسية فى التعليم وتعتبر مادة نجاح ورسوب شيء جيد جدا حيث أنه تم إهمال الرياضة بالمدارس خلال الفترات الماضية.

وتابع "السيد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم بإعتبار الرياضة مادة أساسية سيجعل المدارس وأيضا أولياء الأمور يهتمون بها باعتبارها مادة أساسية، وبالتالى سيكون لدينا جيل جديد مهتم بالأنشطة الرياضية وأيضا ممارسة الرياضة سيكون جزء أساسي من اهتماماته.

قال النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن إعلان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بأنه ستتم إضافة "الرياضة" كمادة أساسية تضاف للمواد الدراسية قرار جيد، سيكون له تأثير إيجابي على الطلاب من الناحية الصحية.

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عودة الاهتمام بالنشاط الرياضي بالمدارس سيؤدي إلى وجود أنشطة إبداعية أخرى بجانب الأنشطة الرياضية وكل ذلك ياتي في صالح طلاب المدارس والأجيال القادمة وسيخرج لنا أجيال تتمتع بلياقة بدنية وصحية عالية.

وقال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع كافة الوزارات، متابعا "نسعى إلى إخراج أول برنامج ينص على أن تكون الرياضة مادة أساسية مع باقي المواد"، موضحا أن وزير التربية والتعليم قرر أن تكون الرياضة مادة نجاح ورسوب.

وأضاف "صبحي"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، "الناس دلوقتي بتصدق بلادها"، معقبا: قبل عام 2011 كانت هناك فجوة بين الشباب والحكومة ولم يكن هناك ثقة بينهما، حيث إن البعض قام باستغلال الشباب لما هو في صالحه.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حول مقولة "إحنا مع الشباب" إلى واقع على الأرض، منوها بأن التنمية تحولت أيضا إلى واقع حقيقي بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
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برلمانية: إضافة الرياضة كمادة نجاح ورسوب للتعليم قرار هام ويحافظ على صحة الطلاب

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