أحمد موسى يشن هجوما على أردوغان: دائما ينفخ في نار الحروب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا تساند أذربيجان في حربها مع أرمينيا، مرددا «أردوغان دائما ينفخ في النار».





وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الصراع بين الدولتين على أحد المناطق الحدودية؛ وأرمينيا تهدد باستخدام أقوى الأسلحة لحماية أراضيها.





واستنكر موسى، التدخل التركي الذي يسعى الى تدمير الدول من خلال مساندة دولة على الأخرى والدخول في حرب الذي من الممكن أن يقتل فيها أعداد كبيرة.





تواصل قوات أرمينيا وأذربيجان لليوم الثاني على التوالي تبادلهما لإطلاق النار بكثافة في ناغورنو كاراباخ، وسط اتهامات من الطرفين باستخدام الأسلحة الثقيلة في المعارك الأكثر دموية منذ عام 2016.





وأعلن الاثنين مقتل 15 مسلحا أرمينيا، ما أدى إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمواجهات الدائرة في ناغورنو كاراباخ إلى 39 قتيلا، في حين لم تقدم أذربيجان أي معلومات عن خسائرها.