المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال يكشف حقيقة نزاعات طنطا للكتان وعمر أفندي الكحكي..فيديو

قال سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال، إننا نتفاوض لإنهاء نزاعي شركة طنطا للكتان و عمر أفندي مع الكحكي والقنبيط، وهذه الشركات صدر أحكام بعودتها إلى الدولة فى الفترة من 2011 إلى 2013.









وأضاف سعيد عرفة خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه كان هناك بعض الصعوبات الخاصة بعودة هذه الشركات لصدور أحكام نهائية وهناك بعض الشركات صدرت فتاوي بالتخالف بتنفيذ هذه الاحكام.









وتابع المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال، ان وزارة قطاع الأعمال العام أقترحت إعداد مشروع قانون من أجل تنظيم مسألة التسوية الخاصة بهذه الشركات، وبالفعل القانون صدر من مجلس النواب فى منتصف عام 2019، وعلى الفور وجه وزير قطاع الاعمال بفتح ملفات التفاوض لإنهاء هذه المنازعات الخاصة بتلك الشركات.









وأوضح سعيد عرفة، أنه تم الوصول إلى مرحلة متقدمة جدا فى حل النزاعات الخاصة بشركة طنطا للكتان مع ممثلي المستثمر وكان هناك بعض النقاط العالقة تم إحالتها للأمانة الفنية للجنة تسوية المنزاعات والاستثمار، مشيرا إلى أن قبل نهاية هذا العام سوف يكون حسم أمر هذه الشركات.







