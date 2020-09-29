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سيارات

لأول مرة.. وصول فورد ماتش mach-Es موديل 2021 للأسواق الأوروبية .. صور

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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قسم السيارات

أعلنت شركة فورد عن وصول أول سيارة من طراز فورد ماتش Ford Mach-Es إلى أوروبا في أوائل العام المقبل.


إذا كنت تريد الذهاب بسرعة الصاروخ ، عليك الانتظار قليلًا حتى طرح السيارة Ford Mach-Es.


وأوضحت فورد انه من المقرر أن تهبط السيارة في أواخر العام المقبل ، وهي النسخة الرئيسية من أول سيارة كهربائية أرضية من فورد تحتوي على محركين إلكترونيين مزدوجين للدفع الرباعي والتى تنتج بقوة  459 حصانًا.


السيارة Ford Mach-Es ستقطع من 0-62 ميل في الساعة في 3.7 ثانية فقط (مع طرح قدم واحد على الطراز الأمريكي).


وتقول فورد إنه يساوي منافسها اللدود، طراز Tesla Model Y. يبدو النطاق جيدًا أيضًا ، و تستهدف Ford ما يصل إلى 310 أميال إذا تصرفت بشكل معقول.


محرك Mach-E العادي للدفع الرباعي يجب أن يدير 335 ميلًا من المدى ، في حين أن طراز الدفع الخلفي الأكثر كفاءة يمكن أن يحقق ما يصل إلى 379 ميلًا. حصلت سيارة GT على نظام تعليق MagneRide التكيفي ، وعجلات معدنية قياس 20 بوصة ، ومكابح مطلية باللون الأحمر ، ومتوفرة بألوان طلاء "Grabber Blue" و "Cyber Orange". في الداخل تحصل على مقاعد رياضية وعجلة قيادة ملفوفة بالجلد المدبوغ.


وتحصل جميع فئات Mach-Es على شاشة عالية الدقة مقاس 15.5 بوصة وتقنية "المدى الذكي" التي تدعي أنها تتنبأ بدقة أكبر بالمدى المتبقي باستخدام أسلوب قيادتك والطقس ومعلومات التعهيد الجماعي من السيارات الأخرى.


وستحصل أيضًا على وصول مجاني لمدة خمس سنوات إلى شبكة الشحن FordPass ، والتي تتيح لك العثور على الشحن العام والتنقل إليه ودفع رسومه (في أكثر من 155000 محطة شحن في جميع أنحاء أوروبا) باستخدام تطبيق واحد. سيحصل مالكو Mach-E أيضًا على وصول مجاني لمدة عام إلى شبكة Ionity لأجهزة الشحن السريعة.


وتقدم فورد شاحنا بقوة 150 كيلو واط يمكن أن يضيف ما يصل إلى 73 ميلًا من المدى في عشر دقائق لمحرك خلفي طويل المدى Mach-E.


وتبدأ أسعار Mach-E من 40 ألف جنيه إسترليني. تزن بطارية AWD ذات البطارية الكبيرة حوالي 60 ألف جنيه إسترليني ، ونعتقد أنه من الآمن افتراض أن تكلفة GT ستكلف أكثر قليلًا من ذلك.

لأول مرة.. وصول فورد ماتش mach-Es موديل 2021 للأسواق الأوروبية .. صور
لأول مرة.. وصول فورد ماتش mach-Es موديل 2021 للأسواق الأوروبية .. صور
لأول مرة.. وصول فورد ماتش mach-Es موديل 2021 للأسواق الأوروبية .. صور
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