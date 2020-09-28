محافظ الشرقية: الرئيس وجه بحصر الأماكن التي تصلح لإنشاء حي كالأسمرات .. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الاشتراطات التخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام إلى الآن لم تنته، وتم صدور تعليمات باستئناف المباني للحاصلين على تراخيص.





وأضاف ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90دقيقة المذاع على قناة المحور، أن المباني الحاصلة على التراخيص من حقهم بناء أربعة أ دوار فقط وتشطيبها حتى صدور الاشتراطات، مؤكدا أن الشروط سيتم الإعلان عنها في شهر نوفمبر، وبعد ذلك يتم فتح التراخيص.





وأوضح ممدوح غراب ، أن الآن لا يصدر تراخيص جديدة وكل محافظة سيكون لها اشتراطات حسب الكثافة السكانية وإتاحة المباني وحسب التخطيط التفصيلي لكل مدينة. الآنلا يصدر





وتابع : أن هناك قرارا تم اتخاذه لتطوير العواصم والمدن الكبرى لحصر الأماكن التي تصلح لإنشاء حى كا لأسمرات وإنشاء مجتمعات كاملة للشعب المصري.





واستكمل : أن نتائج الحصر سيتم إرسالها إلى رئيس الوزراء خلال يومين للعمل على هذه المناطق حتى يكون هناك إسكان يليق بالشعب المصري وهذا غير وجه بلدنا إ لى الأفضل.







