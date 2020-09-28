البنك المركزي اليمني يبدأ المصارفة للدفعة الأولى لمستوردي المشتقات النفطية

بدأ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الإثنين، تنفيذ عمليات المصارفة للدفعة الأولى لمستوردي المشتقات النفطية، وذلك وفقا للآلية التي اعتمدها البنك مؤخرًا وبسعر صرف تفضيلي.









وأكد البنك المركزي اليمني في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" استمراره في تغطية احتياجات استيراد المشتقات النفطية من خلال عمليات المصارفة والتحويل وفق الآلية التنظيمية المعتمدة لذلك، للحد من عمليات المضاربة غير المشروعة في سعر الصرف، وتحقيق الاستقرار في الأسعار.









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وشدد البنك على "أنه لن يتم السماح بدخول المشتقات النفطية إلى الموانئ المحلية، إلا إذا التزم مستوردو المشتقات النفطية بالمصارفة عبر البنك المركزي والتحويل إلى البنوك التجارية أولًا بأول والالتزام ببقية الضوابط والاجراءات المحددة لذلك."







