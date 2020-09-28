وزارة التجارة السعودية تشهر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة

شهرت وزارة التجارة السعودية اليوم الإثنين، بفرع شركة تختص في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بمدينة حائل إثر صدور حكم قضائي يٌدين الفرع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعرض منتجات غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك.





ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل متضمنًا غرامة مالية قدرها ثلاث مئة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة.





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وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة على الفرع التابع للمنشأة الواقع بمدينة حائل، واتضح بعد معاينة الثلاجات وجود منتجات غذائية ظهرت عليها علامات الذوبان لعدم التبريد وسوء التخزين، ومن ثم عدم صلاحيتها للاستهلاك، وبناء عليه أحيلت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.



