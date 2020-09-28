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الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: لدينا قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجا .. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:32 م
الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات
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محمود محسن
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الاتحاد العام أرسل خطابات للهيئات الكبرى بتخصيص جزء لصالح الأسر الأكثر احتياجا في دفع جدية التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف عبد القوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten، أن هذه المبادرة مستمرة ونعمل على توسيع القاعدة لتستفيد أكثر القرى احتياجا.

وتابع  رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن لدينا قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجا، حيث إنه تم تحديد 27 ألف أسرة حتى الآن مؤكدا أن هناك العديد من الأسر التي بدأت تسأل عن المساعدة وكيفية تقنين أوضاعها في مخالفات البناء.

وأشار عبد القوي إلى أن قانون التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع أصحاب الأملاك أي أن كان أماكن تواجدها، وتوثيق لممتلكاتهم، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من الأسر يريدون الإقبال على طلب جدية التصالح ولكن ظروفهم المادية صعبة.

وقال  رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن نسبة الفقر مرتفعة جدا تصل إلى أكثر من 35%، متمنيًا مساعدة جميع الأسر الأكثر احتياجا.
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