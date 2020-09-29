AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبو جريشة: الإسماعيلي أصبح مطمعا للمنافسين.. والإدارة في يد أشخاص ملهمش دور

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:03 ص
محمد صلاح أبوجريشة،
محمد صلاح أبوجريشة، نجم النادي الإسماعيلي
Advertisements
محمد سمير
يرى محمد صلاح أبوجريشة، نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، ان الفريق اصبح منافسا مستباحا في المباريات. 

وقال أبوجريشة، في حواره مع كريم خطاب، الإثنين، على نجوم إف إم، عبر برنامج «في الاستاد»: « الإسماعيلي أصبح مطمع لأي منافس وضاعت هيبته.  

واردف: اللاعبين يدخلون التدريبات بعد الهزيمة كأن الامور باتت عادية، وهذا يعود للعقليات الموجودة حاليا.

واكد: التعاقدات غير جيدة واعتمدنا على اشخاص غير اكفاء، الاعضاء  غير متواجدين داخل النادي وتركوا المهمة لشخصين او ثلاثة ليس لهم دور وينقلون غضب الجمهور على انهم قلة مندسة ليس لهم قيمة.

 واستطرد: ادارة الفريق صنعت عداوة مع الجميع، :علي غيط" مؤخرا جمع اللاعبين القدامى، ولكن المجلس لم يفعل ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انت السبب.. أبو جريشة يهاجم رئيس نادي الإسماعيلي

رسميًا.. استقالة محمد محسن أبوجريشة من تدريب الإسماعيلي

ريكاردو مرشح بقوة لخلافة جوميز في الإسماعيلي

أبو جريشة يهنئ حمص بإنضمامه للجهاز الفني للإسماعيلي

"فى حب الدراويش".. نجوم الإسماعيلي القدامى يساندون الفريق للخروج من كبوته

علي ومحمد صلاح أبوجريشة يساندان الدراويش قبل مواجهة الجيش اليوم في الدوري.. والإسماعيلي يتوجه لهم بالشكر

ترشيحاتنا

استمر 4 ساعات .. حريق هائل يلتهم 100 طن دخان ومعسل في الدقهلية

محافظ الشرقية: الرئيس وجه بحصر الأماكن التي تصلح لإنشاء حي كالأسمرات .. فيديو

برقم موبايل يكون شغال .. مجلس الوزراء يعلن تفاصيل الحصول على منحة الـ 500 جنيه حتى نهاية العام

منع أمح الدولي من دخول النادي .. سيد علي يوجه رسالة للخطيب على الهواء.. شاهد

أحمد عفيفي يوجه صدمة لـ جماهير الزمالك بشأن قرب رحيل أمير مرتضى

بيوتنا وأرضنا غرقوا.. أهالي قرية دلهمو بالمنوفية يستغيثون من الفيضان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. وصول فورد ماتش mach-Es موديل 2021 للأسواق الأوروبية .. صور

خلاص ارتحت.. آخر كلمات الزعيم جمال عبدالناصر على فراش الموت.. وسر ما جاء في تقرير الوفاة

رسميا .. الكشف عن Q5 سبورتباك 2021 الكروس اوفر كوبيه.. صور