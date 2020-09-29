أمير رمسيس يكشف لـ صدى البلد سر تسمية الفيلم حظر تجول





وقال أمير لـ "صدى البلد" : أولا لأن الإطار الذى تدور فيه الأحداث أيام فرض حظر التجوال فى عام 2013.





واضاف امير قائلا : ثانيا فضلت اختيار اسم صريح وواضح للعمل بعيدا عن أى اسقاطات أو اختيار اسم يوحى بمعنيين، أحبذ دائما أن يكون اسم العمل الذى أقدمه معبرا ومناسبا للأحداث.





وأوضح أمير قائلا : الفيلم خالى تماما من أى اسقاطات سياسية أوكما أن لا علاقة له بالحالة الاجتماعية التى سيطرت على المجتمع فى هذه الفترة الزمنية، إنما له علاقة أكثر بالحالة التناقض بين شخصيتين الأم وابنتها متمثله فى إلهام شاهين وأمينة خليل، وكيف فرضت عليهما الظروف الصعبة التى مروا بها نتيجة سر تخبئه الأم التى تخرج من السجن بعد قضائها فترة عقوبة قتلها لزوجها وهى عشرون عاما.





وأشار أمير رمسيس قائلا : "كما ان الحالة العامة للبلاد متمثلة فى حظر التجوال، والتى تعد سببا فى أن يجمع بينهما ليكتشف كل منهما شخصية الآخر من جديد، بجانب هناك بعض التفاصيل الأخرى التى يصعب البوح عنها إلا بعد مشاهدة الفيلم وعرضه بالمهرجان.





يذكر أن فيلم حظر تجول يشارك فى بطولته كل من الهام شاهين وأحمد مجدى وامينه خليل وتاليف واخراج امير رمسيس.

كشف المخرج أمير رمسيس عن سر تسمية فيلمه الجديد "حظر تجول بهذا الاسم والذى من المقرر أن يعرض فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والاربعين بالمسابقة الرسمية.