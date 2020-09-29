AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أمير رمسيس يكشف لـ صدى البلد سر تسمية الفيلم حظر تجول

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:25 ص
امير رمسيس
امير رمسيس
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف المخرج أمير رمسيس عن سر تسمية فيلمه الجديد "حظر تجول بهذا الاسم والذى من المقرر أن يعرض فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والاربعين بالمسابقة الرسمية. 

وقال أمير لـ "صدى البلد" : أولا لأن الإطار الذى تدور فيه الأحداث أيام فرض حظر التجوال فى عام 2013. 

واضاف امير قائلا : ثانيا فضلت اختيار اسم صريح وواضح للعمل بعيدا عن أى اسقاطات أو اختيار اسم يوحى بمعنيين، أحبذ دائما أن يكون اسم العمل الذى أقدمه معبرا ومناسبا للأحداث.

وأوضح أمير قائلا : الفيلم خالى تماما من أى اسقاطات سياسية أوكما أن لا علاقة له بالحالة الاجتماعية التى سيطرت على المجتمع فى هذه الفترة الزمنية، إنما له علاقة أكثر بالحالة التناقض بين شخصيتين الأم وابنتها متمثله فى إلهام شاهين وأمينة خليل، وكيف فرضت عليهما الظروف الصعبة التى مروا بها نتيجة سر تخبئه الأم التى تخرج من السجن بعد قضائها فترة عقوبة قتلها لزوجها وهى عشرون عاما. 

وأشار أمير رمسيس قائلا : "كما ان الحالة العامة للبلاد متمثلة فى حظر التجوال، والتى تعد سببا فى أن يجمع بينهما ليكتشف كل منهما شخصية الآخر من جديد، بجانب هناك بعض التفاصيل الأخرى التى يصعب البوح عنها إلا بعد مشاهدة الفيلم وعرضه بالمهرجان.   

يذكر أن فيلم حظر تجول يشارك فى بطولته كل من الهام شاهين وأحمد مجدى وامينه خليل وتاليف واخراج امير رمسيس. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير رمسيس: لم يتم الاستقرار على عرض فيلم حظر تجوال بدور العرض أم على منصة إلكترونية

تامر كروان ينتهى من وضع الموسيقى التصويرية لـ "حظر تجول"‏

أمير رمسيس يضع اللمسات الأخيرة على فيلمه حظر تجوال

وفاة عم المخرج أمير رمسيس

بفستان جذاب.. إلهام شاهين تروج لفيلمها الجديد حظر تجول

طرح فيلم حظر تجول لـ إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ترشيحاتنا

محمد رمضان: عدم اعتراف البعض بأنني نمبر وان "ضايقني"

.فايلر سيرحل خلال أيام.. حسني عبدربه: إدارة الأهلي كررت خطأها مع المدير الفني بعد اللاعبين

إعلامي سعودي يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع الهلال لـ ضم عمر خربين

استمر 4 ساعات .. حريق هائل يلتهم 100 طن دخان ومعسل في الدقهلية

في ذكرى وفاة كوثر العسال.. تعرف على عدد زيجاتها

محمد رمضان يفتح قلبه للجمهور: عدم اعتراف البعض بأنني نمبر وان ضايقني.. وقناتي على اليوتيوب رقم واحد في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مرسيدس AMG E63 موديل 2021 عن قرب..صور

لأول مرة.. وصول فورد ماتش mach-Es موديل 2021 للأسواق الأوروبية .. صور

خلاص ارتحت.. آخر كلمات الزعيم جمال عبدالناصر على فراش الموت.. وسر ما جاء في تقرير الوفاة