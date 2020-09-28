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توك شو

مكمل.. محمد رمضان: الجمهور فرض عليّ الغناء وحفلاتي حققت نجاحات ضخمة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:07 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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هاني حسين
قال الفنان محمد رمضان، إنه اتجه للغناء لأن الجمهور فرض ذلك عليه، موضحا "غنيت أغنية في إعلان ولقيت الأغنية حققت نجاحا ضخما جدا، واشتغلت في الأفراح وأماكن السهر والمصايف".

وأضاف محمد رمضان، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "لما عملت نمبر وان حققت نجاحا ضخما، والجمهور أبدى سعادته وإعجابه بما أقدمه من أغنيات، وقمت بغناء عدد كبير من الأغاني".

وتابع محمد رمضان "مكمل في اتجاه الغناء، وعندما قررت تنظيم حفل حضرها عدد ضخم من الجمهور".

وأكمل محمد رمضان "حفلاتي في مصر والوطن العربي حققت نجاحات ضخمة ومنها حفلات السعودية وفي المغرب".

أكد محمد رمضان "أحاول الابتعاد عن أي مغامرة في الدراما، ولا أراهن على فكرة واحدة لكن من الممكن أن أغامر بأفكار جديدة في السينما".

وأوضح محمد رمضان "مسلسلاتي لا تعتمد على تيمة واحدة لان الجمهور قد لا يحب ان يتابع نفس الفكرة التي تكررت في أكثر من مسلسل وعدم النجاح في الدراما وحش في حق أي نجم"، مضيفا: "مهم اخد التلاتة بونط في الدراما".

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