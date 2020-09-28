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حوادث

لعدم توافر شرط السمعة .. مواطن يقيم دعوى ضد مرشح بـ"النواب" بدائرة الخليفة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:49 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
أقام مصطفى شعبان المحامى  بالنقض والإدارية العليا،  وكيلًا عن عبد الرحمن أشرف محمد أحمد، دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري،  يطالب بوقف تنفيذ و إلغاء قرار قبول أوراق جمال حنفى طه للترشح لانتخابات مجلس النواب.


وأكدت الدعوى ، أن المدعى من المقيمين بقسم الخليفة، وقد فوجئ  بقبول أوراق ترشيح  جمال حنفى طه محمد عن دائرة الخليفة والمقطم على الرغم من افتقاده لشرط حسن السمعة المتطلبة للترشح .


وتابعت الدعوى ، أن قرار المطعون ضده الثانى بقبول أوراق ترشيح جمال حنفى طه محمد عن دائرة الخليفة والمقطم على الرغم من افتقاده لشرط حسن السمعة جاء مجحفا لحقوق المدعى اذ ان المقبول اوراق ترشحه تجرأ على مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه.


وأشارت ، الى أن المشكو في حقه "المرشح " صدر ضده العديد والعديد من الاحكام منها على سبيل المثال والمحكوم عليه فيها بالحبس 6 شهور بقضية شيكات ، ومحكوم عليه في أخرى بالحبس سنة ، فضلًا عن صدور عدد من الأحكام بالحبس 3 أشهر بقضايا جنائية ، وغيرها  بما يفوق 10قضايا.
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