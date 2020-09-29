لحين صدور اشتراطات البناء الجديدة.. محافظ الفيوم: السماح بـ 4 أدوار لأصحاب التراخيص.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، إنه خلال الأسابيع الماضية كان لدينا لجنة موسعة تعمل مع الهيئة الهندسية ومع الجهاز الفني للتفتيش علي البناء في وزارة الإسكان لمراجعة جميع التراخيص القائمة في المحافظة .





وأضاف أحمد الأنصاري خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن هناك مواطنين معهم التراخيص ولكنهم لم يشرعوا في البناء و سنسمح لهم خلال هذه الفترة ببناء 4 ادوار فقط؛ لحين اصدار اشتراطات البناء الجديدة خلال شهر 11 .





واوضح احمد الانصاري ، أن رئيس الوزراء وجَّه بتطوير عواصم المحافظات، وبعد الاجتماع؛ بعمل حصر مع إدارة التخطيط العمراني للمناطق التي تحتاج الي تطوير . إدارة





ونوه الى أن الفكرة ليست بناء مساكن ولكنها بناء مجتمعات عمرانية كاملة حتى تليق بالمواطن المصري، وقمنا بحصر الدواوين والهيئات في المحافظة لعمل مجمع حكومي في المحافظة .





وأشار إلى أن اجتماع مجلس المحافظين من الاجتماعات الايجابية التي ترى وجه مصر القادم، وستكون هناك تحركات جادة من الدولة المصرية في الفترة القادمة .