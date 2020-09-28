أرمينيا تتهم القوات الأذربيجانية بقصف مناطق مدنية في قره باج

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأذربيجانية، شنت هجومًا على إقليم قره باج المتنازع عليه وقصفت مناطق مدنية هناك، بما فيها عاصمة الإقليم غير المعترف به دوليً خانكندي.
، من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن قواتها المسلحة تتخذ كل الإجراءات للرد على الجانب الأرميني على خط التماس.
وكانت القوات الأرمينية في قره باج، أكدت في وقت سابق من اليوم، إسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية.
وقال المتحدث باسم رئيس إقليم قره باج غير المعترف به دوليًا: "اليوم يمكننا القول أننا اسقطنا طائرة للعدو في منطقة مارتوني".
في المقابل، وصفت وزارة الدفاع الأذربيجانية إعلان الجانب الأرميني عن سقوط طائرة تابعة لقواتها الجوية على خط التماس في قره باج بـ "المعلومات الزائفة".
وأضاف مدير المركز الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية، العقيد فاجيف دارجياخلي: "الأنباء المنتشرة حول سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية على يد الجانب الأرميني عبارة عن أخبار زائفة.. أود أن أقول أن جميع طائرات الجيش الأذربيجاني في الخدمة وتعمل".
وعقد مجلس الأمن الأرميني، اليوم الاثنين، جلسة طارئة برئاسة، رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، لشن ضربة انتقامية ضد قوات أذربيجان، في إطار الصراع العسكري الدائر بينهما على تبعية إقليم قره باج.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الأرميني إن "الجلسة تناولت بحث القضايا المتعلقة بالأوضاع على الأرض على خط التماس بين قره باغ وأذربيجان وشن القوات المسلحة الأرمنية ضربة مكافئة على العدو"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".