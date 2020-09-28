لازم يعرفوا كل حاجة.. محمد رمضان: طريقتي لو مش عاجبة الناس مش هيبقى فيه علاقة جيدة مع الجمهور

لازم يعرف كل حاجة في حياتي". قال الفنان محمد رمضان ، إن جمهوره بالنسبة له هو عائلته التي يشاركها كل تفاصيل حياته الفنية والشخصية، مضيفا "الجمهور





عبد الحليم حافظ دخل الناس غرفة نومه وشاركهم حياته الشخصية". وأضاف محمد رمضان في حواره مع الإعلامية ايمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي": "





وتابع محمد رمضان: "طريقتي لو مش عاجبه الناس مش هيبقى فيه العلاقة الجيدة بيني وبين الجمهور "، مضيفا: " مازلت في بداية حياتي ومشواري الفني".





وأكمل محمد رمضان: "منذ أول دور لي في مشواري الفني كان هناك نقلة نوعية من عام لآخر وفي كل عام أحاول الوصول إلى نوع جديد من الجمهور وتلبية رغبات كافة انواع الجماهير".





واكمل محمد رمضان: "حفلاتي الغنائية في مصر والوطن العربي حققت نجاحات ضخمة ومنها حفلات السعودية وفي المغرب ".