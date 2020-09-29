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حوادث

بعد موافقة المستشار عبد التواب..ننشر نتيجة تظلمات قضاة المحاكم التأديبية.. مستندات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
حصل صدى البلد على نتيجة التظلمات التى اعتمدها المستشار أحمد عبد التواب مرسى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحاكم الادارية والتاديبية على الحركة القضائية الجديدة للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة.

وكانت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد عبد التواب محمد موسي عضو المجلس الخاص - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الادارية والتاديبية، وافقت على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتاديبية للعام القضائي 20202021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية.

وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام  الدين ، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.

وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية والتاديبية في العام القضائي 2020 /2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيئ للسادة المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.

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