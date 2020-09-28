ما حكم بلع القليل من الطعام أثناء الصلاة؟ .. مستشار المفتي يجيب.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم بلع الطعام القليل أثناء الصلاة وهل تبطل الصلاة بذلك؟
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه ينبغي على المسلم أن ينظف أسنانه ويتمضمض بعد الأكل وقبل الدخول في الصلاة اقتداءا بهدي النبي.
وأشار إلى أنه لو وجد المصلي قليل من الطعام في الفم أثناء الصلاة، فعليه ألا يأكله أو يمضغه، ولو حدث ذلك وأكله فهو من الأمور البسيطة والمعفو عنها ولا تؤثر في صحة الصلاة، بشرط ألا يتعمد فعل ذلك.
- هل التثاؤب في الصلاة يبطلها
وأشار إلى أن السنة للمؤمن في حال الصلاة أن يكافحه بإحضار قلبه وخشوعه بين يدي الله، واستحضاره أنه في مقام عظيم لعله يسلم من التثاؤب؛ لأنه من الشيطان، فكلما قوي إحضار القلب بين يدي الله والخشوع بين يدي الله وتذكر أن التثاؤب من الشيطان، فإن هذا الاستحضار من أعظم الأسباب في بعد الشيطان عنه وسلامته من التثاؤب.