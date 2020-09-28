ما حكم بلع القليل من الطعام أثناء الصلاة؟ .. مستشار المفتي يجيب.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم بلع الطعام القليل أثناء الصلاة وهل تبطل الصلاة بذلك؟





وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه ينبغي على المسلم أن ينظف أسنانه ويتمضمض بعد الأكل وقبل الدخول في الصلاة اقتداءا بهدي النبي.





وأشار إلى أنه لو وجد المصلي قليل من الطعام في الفم أثناء الصلاة، فعليه ألا يأكله أو يمضغه، ولو حدث ذلك وأكله فهو من الأمور البسيطة والمعفو عنها ولا تؤثر في صحة الصلاة، بشرط ألا يتعمد فعل ذلك.





هل التثاؤب في الصلاة يبطلها

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن التثاؤب مكروه وهو من الشيطان مثلما أخبر النبي (صلى الله عليه وسلم)، فإذا تثاءب الإنسان فليكتم ما استطاع وليضع يده على فيه، وهو ينشأ عن الكسل والضعف.





وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال :«هل التثاؤب فى الصلاة يبطلها؟»، أن التثاؤب أثناء الصلاة لا يبطلها وإن كان مكروهًا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أمرنا معشر المسلمين بأن من أصابه مثل ذلك في الصلاة -أي تثاءب-، فليدفعه ما استطاع"، لكن هذا لا علاقة له بصحة الصلاة فتصح الصلاة فى الحالتين.



