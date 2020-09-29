وضع المتوفى المتهم بالكسب غير المشروع.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها وضع المتوفى المتهم بالكسب غير المشروع.





جاء في حيثيات الحكم أنه المادة ١٨ من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع . مفادها ؟ وجوب القضاء في حالة انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بالكسب غير المشروع في مواجهة زوج المتوفى وأولاده القصر بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم قدر ما استفاد من الكسب غير المشروع الذى حصل عليه المتوفى.





إصدار هذا الأمر ينعقد الاختصاص به لمحكمة الجنايات . وجوب ثبوت المسئولية الجنائية لمورث المتهم . وجوب تحقق الجريمة بكافة عناصرها القانونية في حق المتهم وتوافر الأدلة على ارتكابه لها وإقامة الدليل على استفادة من ذكروا من الكسب غير المشروع . أثر ذلك ؟.



