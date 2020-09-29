بورش تطرح سيارتها Porsche Panamera Turbo S موديل 2021 .. صور

أعلنت شركة بورش عن إجراء بعض التغييرات على السيارة باناميرا وعمل تحديثات منتصف العمر لتصل إلينا باناميرا 2021 ، بواجهة الأمامية مختلفة ، ومصابيح الخلفية تتضمن الآن شريط LED كامل العرض ، بالإضافة الى شاحن توربيني جديد وبها نظام الملاحة .

وتستمد السيارة باناميرا موديل 2021 محركها V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر ينتج قوة تبلغ 620 حصانًا و 604 قدم من عزم الدوران .

و يعد طراز Turbo S الأكثر قوة إضافة جديدة إلى النطاق لعام 2021 ، حيث يجلس على قمة التشكيلة غير الهجينة، لديها 70 حصانًا أكثر و 37 رطلًا أكثر من Panamera Turbo السابقة .

وتفوقت باناميرا موديل 2021 على طراز Turbo S E-Hybrid الأكثر قوة والذي من المقرر أن يصل قريبًا بأكثر من 700 حصان.

وتصل سرعتها من صفر إلى 60 ميلًا في الساعة يبلغ 2.9 ثانية - وهذا على الأرجح تقدير متحفظ بالنظر إلى أننا اختبرنا باناميرا توربو 2018 أقل قوة بشكل ملحوظ ، 550 حصانًا في 2.9 ثانية. السرعة القصوى تبلغ 196 ميلًا في الساعة

و يعمل وضع Sport Plus على تسريع الاستجابات ويضيف بعض النشاط إلى نغمة العادم ، لكن باناميرا تفتقر إلى الدراما والإثارة لسيارة Mercedes-AMG E63 والتعامل اللطيف مع BMW M5 ، وهما سيدان عالية الأداء تغلبنا على Panamera Turbo في 2018 اختبار المقارنة.