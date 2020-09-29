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البترول: وجهنا برفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بـ مسطرد.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:59 ص
قطاع البترول
قطاع البترول
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إبراهيم القادري
قال المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن وزير البترول المهندس طارق الملا، وجه برفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بمنطقة مسطرد في إطار برنامج متكامل لرفع كفاءة كافة المناطق البترولية.


وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية  على قناة المحور ، أن منطقة مسطرد منطقة استراتيجية وينبغي الحفاظ على مقوماتها مع دعم منظومة التشغيل للأمن والسلام داخل منشآتها.


وأوضح عبد العزيز ، أننا نراجع المهام والاختصاصات في مناطق جغرافية من حيث اللائحة و نقوم بمراجعتها حسب المتغيرات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة .


وتابع :  قطاع البترول جزء من الشعب المصري ويعمل على توفير الطاقة اللازمة للمواطنين والقطاع الاقتصادي، لافتا إلى ان قطاع البترول متواجد في جميع أنحاء الجمهورية .


واستكمل أن قطاع البترول له دور مهم في قطاعات كثيرة مثل التعليم والاقتصاد والصحة إلى جانب الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا علي ان قطاع البترول هو درع الامان امام أى هجمات والحكومة تعمل علي تأمينه. 

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