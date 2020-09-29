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حوادث

كلنا واحد .. تعرف على عناوين بيع مستلزمات المدارس باسعار مخفضة بالمحافظات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:30 ص
منافذ كلنا واحد
منافذ كلنا واحد
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مصطفى الرماح
قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية، اعتبارًا من يوم 17/9/2020 ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية .

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية ، وممثلى فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30% ، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية ، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg) لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة ، والتى تكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

 
ولاقت المبادرة إقبالًا كثيفا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق ، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم .

وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين .

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، وبمناسبة إقتراب العام الدراسى الجديد .
كلنا واحد .. تعرف على عناوين بيع مستلزمات المدارس باسعار مخفضة بالمحافظات
كلنا واحد .. تعرف على عناوين بيع مستلزمات المدارس باسعار مخفضة بالمحافظات
كلنا واحد .. تعرف على عناوين بيع مستلزمات المدارس باسعار مخفضة بالمحافظات
كلنا واحد .. تعرف على عناوين بيع مستلزمات المدارس باسعار مخفضة بالمحافظات
كلنا واحد .. تعرف على عناوين بيع مستلزمات المدارس باسعار مخفضة بالمحافظات
كلنا واحد .. تعرف على عناوين بيع مستلزمات المدارس باسعار مخفضة بالمحافظات
كلنا واحد .. تعرف على عناوين بيع مستلزمات المدارس باسعار مخفضة بالمحافظات
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