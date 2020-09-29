انطلاق فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران 2020..الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: الوباء ينتهي ويعود القطاع إلى النمو..بدر سليم:الطيران صناعة عالمية واسعة النطاق

خلال انطلاق فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران 2020 افتراضيا

بدر سليم : شهدنا هذا العام تسارعًا في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لدعم القطاع

خالد البريكي: نفخر باستضافة النسخة الخامسة من القمة العالمية لصناعة الطيران









انطلقت مساء أمس الاثنين، فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران 2020، افتراضيا، بمشاركة قادة القطاع على مستوى العالم، لمناقشة أكبر التحديات والفرص في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، ومن المقرر أن تستمر القمة حتى اليوم الثلاثاء، الموافق 29 سبتمبر الجاري.





وتركز القمة التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار و(إيدج)، على التحليلات والبيانات التي توضح كيفية تعافي صناعة الطيران وسبل عودة الانتعاش بشكل سريع، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود التي يتوجب العمل عليها لدعم مسيرة التجديد في هذين القطاعين والتعرف على الآفاق الجديدة التي يفرضها الواقع الذي يعيشه العالم اليوم.





وشهد اليوم الأول من القمة عددًا من الكلمات الرئيسية لمسؤولين حكوميين وقادة في القطاع، على رأسهم، محمد أحمد البواردي وزير الدولة الإمراتي لشؤون الدفاع، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والمهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.





وتشهد القمة أيضا، عددًا من الكلمات لخبراء ومسؤولين في كبرى الشركات الإقليمية والعالمية من بينهم خالد عبدالله القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار، وفيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في (إيدج)، وجيمس تايكليت الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة لوكهيد مارتن، وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران.









وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس المجلس الاستشاري للقمة العالمية لصناعة الطيران، ورئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار: "شهدنا هذا العام العديد من التحديات التي واجهت قطاع صناعة الطيران، وعلى الرغم من ذلك، شهدنا أيضًا تسارعًا في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لدعم هذا القطاع.





وأضاف أن القمة العالمية لصناعة الطيران تعد بمثابة تذكير بأن قطاعنا جزء من صناعة عالمية واسعة النطاق ومترابطة بناء على حجم الشراكات والتعاون الذي يجمع بين أطرافها مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى، ومن خلال تبادل الأفكار والخبرات يمكننا التغلب على هذه التحديات لتحقيق الفرص النوعية المقبلة.





قال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في (ايدج): "نفخر باستضافة النسخة الخامسة من القمة العالمية لصناعة الطيران، حيث ستمكننا هذه المنصة من الاستفادة من أوجه التعاون والشراكات وتعزيزها مع بعض الجهات الرائدة في مجال صناعة الطيران على مستوى العالم، ما يسهم في تعزيز جهودنا الرامية نحو تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المتقدمة، ومواصلتها هذا النهج نحو إحداث تغيير شامل في الطريقة التي يعمل بها القطاع".





قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "هذا الوباء سينتهي، وهذه حقيقة، وسيعود قطاع الطيران إلى النمو من جديد، وتلك حقيقة أخرى، إلا أننا ما زلنا غير متيقنين متى سيكون ذلك. مع إعادة فتح الأسواق، ستكون القدرة على التكيف أمرًا جوهريًا وستكون الاتحاد للطيران بكامل استعداداتها لهذه المرحلة.





وتلعب القمة العالمية لصناعة الطيران دورًا هامًا في تعزيز التواصل بين قادة القطاع، ومما لا شك فيه أن الانعكاسات الإيجابية المتأتية عن العمل مع مختلف الأطراف ستعود بالنفع على الجميع، فهدفنا الأساسي من خلال هذا التعاون هو دعم الجهود الرامية لإنعاش العالم، والتحليق بقطاعنا بأمان نحو المستقبل".