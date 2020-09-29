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تعليم

للطلاب الجدد ... فتح باب قبول الأوراق للالتحاق بكلية الدراسات العليا الأفريقية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:44 ص
الدراسات العليا الافريقية
الدراسات العليا الافريقية
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مريم عزت
أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك" ، انه بناء على قرار مجلس الدراسات العليا بالجامعة، قررت الكلية قبول أوراق الطلاب للتسجيل في الدراسات العليا بجميع البرامج بالكلية .


‎كما نوهت كلية الدراسات العليا ، الى انه على الطلاب تقديم إفادة نجاح من كلياتهم مع كتابة تعهد باستيفاء أصل الشهادات.


والجدير بالذكر أن كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تستقبل العديد من الدارسين الراغبين في الالتحاق بها للدراسة بجميع أقسامها وتخصصاتها، فهي تهتم بعمل البحوث الخاصة بالقارة الأفريقية وتوثيقها ونشرها وتكوين الباحثين والمتخصصين في الشئون الأفريقية الحديثة وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.


وتعمل الكلية بنظام الساعات المعتمدة في البرامج الأكاديمية والتي تشمل "الدبلوم التخصصي، الماجستير الأكاديمي، الدكتوراه الأكاديمي".
 

وبالنسبة للأقسام الموجودة بالكلية فهي تشمل الأقسام الآتية:

- قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية 

- قسم السياسة والاقتصاد 

- قسم اللغات الأفريقية 

- قسم التاريخ 

- قسم الأنثروبولوجيا 

- قسم الموارد الطبيعية 

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