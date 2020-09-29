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منوعات

أحرقوهم.. محاولة لإشعال النار في 8 ضباط بريطانيين بعد رشهم بالبنزين.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:30 ص
بنزين
بنزين
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عزة عاطف
حاول مواطنون بريطانيون إشعال النار في 8 ضباط، فقاموا بسكب البنزين عليهم، وهددوهم بآلات حادة، في مقطع فيديو نشرته الشرطة.

كشفت لقطات صادمة لحظة رش 8 من ضباط الشرطة البريطانية بالوقود، وحشد من المتفرجين يصيح بأعلى صوت "أحرقوهم". 

كان الضباط في مهمة مراقبة بجزيرة كانفي بـ إسيكس، عندما تلقوا بلاغات عن قيادة دراجة نارية بشكل خطير، فقاموا بملاحقة السائق لمسافة 8 أميال، قبل إلقاء القبض عليه 

مما جذب حشود من الناس لمنع الضباط من القبض عليه، فهددتهم امرأة بمطرقة قبل أن يلقي رجل بالبنزين عليهم، لإحراقهم.

 تم نقل ضابطين إلى المستشفى بعد تناول الوقود خلال الحادث الذي وقع في مايو من العام الماضي، ولأول مرة ينشر فريق الشرطة الحادثة اليوم كجزء من فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية بعنوان Critical Incident، والذي تم بثه اليوم.

وقال أندرو بيرد بأن الضباط اعتادوا على "صراخ الناس والشتائم وإخبارنا أننا أغبياء"، "لكننا لم يسبق لنا أن واجهنا تجربة شيء مماثل من قبل". 


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