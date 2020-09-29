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ابنة جمال عبد الناصر: والدي قال إنه يجب وجود المعارضة عقب التغييرات بعد ثورة 52.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:27 ص
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة هدي جمال عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قال انه لابد أن تكون هناك معارضة بعد التغييرات التى حدثت بعد ثورة 1952، مشيرة إلى أن جمال عبد الناصر كان ينتقد الوضع، قائلا "الناس فاكرة انى لما احتاج اغير حاجة هتتغير..مش بالسهولة دي".

وأضافت الدكتورة هدي عبد الناصر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولي" المصرية، أنها حَمَّلت وثائق خاصة بأحداث كثيرة تخص الراحل، على موقع خاص به على الانترنت، بالاشتراك مع مكتبة الاسكندرية؛ لتوضيح كافة الحقائق.

وتابعت إبنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ان الراحل قال عام 1966 ان الوضع الداخلى للدولة مخيف، بل والنظام ككل أصبح مخيفا، موضحة أنه قبل الحكم على أي شخص؛ لابد من مراعاة الظروف التى كان يمر بها فى هذا الوقت، حتي لا يكون ظالما فى حكمه.

وأوضحت الدكتورة هدي جمال عبد الناصر، أن ثورة يوليو 52، جاءت للتغيير؛ فمن الطبيعي ان يكون هناك أشخاص ضد هذا التغيير، مضيفة أن الهدف الاول من الثورة؛ هو تغيير أوضاع قديمة، كانوا يريدون تغييرها عن طريق الاحزاب، ولكن فشلت فى التغيير، وتم حل الاحزاب عام 1953، ثم بعد ذلك تم حل جماعة الاخوان فى بداية عام 1954.

وأِشارت إلى أن الثورة أنشأـ جبهة "هيئة التحرير"؛ من أجل المناقشة بين المواطنين، وتنفيذ المصلحة العامة، ثم بعدها "الاتحاد القومي"، موضحة أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يكن يحب فكرة تعدد الاحزاب.
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