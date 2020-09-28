قرار من النائب العام بشان نيابة العبور والخصوص

اصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام القرار رقم 1930 لسنة 2020 وذلك بعد الاطلاع علي الدستور وقانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1959 وقانون السلطة القضائية بالاتي :





المادة الاولي قرر فصل نيابة العبور الجزئية عن نيابة شمال بنها الكلية وضمها لنيابة جنوب بنها الكلية وتختص بالقضايا الواردة من قسم العبور ويكون مقر ذات المقر الحالي .





المادة الثانية فصل نيابة الخصوص الجزئية عن نيابة شمال بنها الكلية وضمها لنيابة جنوب بنها الكلية وتختص بالقضايا الواردة من قسم الخصوص ويكون مقرها ذات المقر الحالي.





المادة الثالثة تحال الي نيابة بنها الكلية جميع القضايا والتحقيقات والمنازعات التي اصبحت من اختصاصاتها بالحالة التي هي عليها من تاريخ العمل بالقرار .



