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حوادث

قرار من النائب العام بشان نيابة العبور والخصوص

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:55 م
المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي النائب العام
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محمد عبدالله
اصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام القرار  رقم 1930 لسنة 2020 وذلك بعد الاطلاع علي الدستور وقانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1959 وقانون السلطة القضائية بالاتي :

المادة الاولي قرر فصل نيابة العبور الجزئية عن نيابة شمال بنها الكلية وضمها لنيابة جنوب بنها الكلية وتختص بالقضايا الواردة من قسم العبور ويكون مقر ذات المقر الحالي .

المادة الثانية فصل نيابة الخصوص الجزئية عن نيابة شمال بنها الكلية وضمها لنيابة جنوب بنها الكلية وتختص بالقضايا الواردة من قسم الخصوص ويكون مقرها ذات المقر الحالي.

المادة الثالثة تحال الي نيابة بنها الكلية جميع القضايا والتحقيقات والمنازعات التي اصبحت من اختصاصاتها بالحالة التي هي عليها من تاريخ العمل بالقرار .

المادة الرابعة يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1 اكتوبر المقبل وعلي الادارة العامة للتفتيش القضائي للنيابة العامة تنفيذه
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