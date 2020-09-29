تقع بعض الأمهات فى خطأ كبير وهو اصطحاب الطفل للمطبخ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك انباع هذه النصائح للحفاظ على سلامة الطفل في المطبخ، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

نصائح لسلامة الطفل:

قد يجبرهم فضول الأطفال على متابعتك إلى المطبخ ، وهو المكان السحري للروائح الطيبة والأطعمة الملونة.

5 نصائح للحفاظ على سلامة طفلك في المطبخ!

إذا تبعك طفلك إلى المطبخ ، فعليك اتباع هذه النصائح:

إذا كان طفلك لا يزال رضيعًا ، فتجنب حمله أثناء الطهي ، أو حتى وضعه في عربة أطفال بالقرب من الفرن. تأكد من إبقائه آمنًا في مكان ما في المطبخ.

مهما كان عمر طفلك ، لا تترك الأكياس البلاستيكية بالقرب من يديه لمنع خطر الاختناق.

إذا احتفظت بأدوات التنظيف في المطبخ ، فاحتفظ بها في خزانة مغلقة.

يمكنك إغلاق باب المطبخ إن أمكن.

تجنب استخدام أعواد الثقاب ، أو أدوات التنظيف أمام عينيه في سن الثانية أو الثالثة ، لأنه سيتبع خطواتك.

ومن جانبها تقول الدكتوره سناء سعد إستشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، من الضروري جدًا أن تترك الأم أبنائها أن يساعدونها في المطبخ حيث إن ذلك يمنحهم الإحساس بالثقة بالنفس ، كما أنه يساعد الطفل في تكوين صورة إيجابية عن نفسه ، وايضًا الإحساس بالسعادة لما يخلق هذا التعاون جوًا من المرح .

وأضافت أن تعليمهم دخول المطبخ يجعلهم يدركون أهمية التغذية ، ومدى تأثيرها على الصحة ، كما أن هذه التجربة تجعل الأطفال مقبلين على الطعام المنزلي لتفضيله على الوجبات السريعة التي يحبونها ، ولكن على الأم أن تعلم أن لكل مرحلة عمرية قدرات تأهلها لأعمال صعبة دون الأعمار الأخرى :

- ٥-٦ سكب أو إضافة مكونات الطعام مع بعضها

٧-٨ تقطيع الخضراوات يدويًا كالفاصوليا والبازلاء ، وغسل الخضراوات ذات الحجم الكبير كالسلطة

٩-١٠ بداية استخدام السكين في تقطيع الخضراوات ، وتحضير وجبتي الإفطار والعشاء بشكل كامل

١٠- ١١ المساعدة في كل أمور المطبخ ولكن تحت اشراف الأم

١١-فما فوق تحمل مسئولية المطبخ مع غياب الأم في بعض الأوقات ، والتدرج في ذلك حتى سن المراهقة الذي يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل من بداية صنع الطعام حتى وضعه على السفرة .

