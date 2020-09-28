يرمز إلى طموحي.. محمد رمضان يرتدي خاتما من الألماس والذهب الأبيض على الهواء ..فيديو

ظهر الفنان محمد رمضان ، مرتديا خاتما من الألماس والذهب الأبيض، قائلا "أرتدي خاتما من الأ لماس أسود يرمز إلى القارة الإفريقية التي يُستخرج منها ". الألماسلماسإلىالإفريقية





وأضاف محمد رمضان في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، " الذي ارتديه يرمز إلى شيء في طموحي ويرمز إلى القارة الإفريقية التي يتم ا ستخراج منها الألماس ". الألماسإلىإلىالإفريقيةستخراجالألماس



وتابع محمد رمضان " اللون الغنائي الذي أقدمه يتطلب شكل معين في طريقة اللبس، وفي الحقيقة لا أسير بقميص مفتوح مثل طريقة ارتدائي للملابس في الحفلات الغنائية".









وأضوح محمد رمضان " طموحي كان العمل مع الفنان الراحل عمر الشريف وذلك حدث في عام 2007، و أشاد الفنان الراحل بموهبتي وتلك شهادة أعتز بها".





وأكد محمد رمضان " الحفلات الغنائية تعتمد على «الشو» والابهار البصري"، مضيفا "مكمل في اتجاه إنتاج الأغاني وعندما قررت تنظيم حفل حضرها عدد ضخم من الجمهور".