طرق مختلفة لعمل إناء جميل من الزجاجة





سنقدم لك اليوم أفكار لصنع مزهرية من الزجاج. هناك مواد مختلفة (قرص مضغوط ، خرز ، بريق ، لون زجاج) يمكنك استخدامها عند إعادة تدوير الزجاجة، وفقا لما نشره موقع Dekoor.

الفكرة الأولى:

كل ما تحتاجه لهذه التقنية: علبة أقراص مضغوطة ، ومقص لقطع الأقراص المضغوطة ، أو غراء قوي ، أو غراء ساخن ، أو صندوق كرتوني ، أو صندوق خشبي ورقائق معدنية.

قص الأقراص المضغوطة وابدأ في لصقها على الزجاجة.

قم بتغطية الصندوق بورق من الداخل والخارج ، ثم قم بلصق الأقراص المضغوطة على الصندوق من الداخل ومن الخارج.

يمكنك استخدام هذه التقنية كقطعة ديكور داخل منزلك.

الفكرة الثانية:

الورنيش الذي يستخدم لتلميع الأرضيات الخشبية واللمعان والفرشاة والخرز إذا كنت ترغب في الاستخدام والغراء.

اخلط بعض ورنيش لاكيه مع لمعان واستخدم الفرشاة لطلاء الزجاجة.

بعد ذلك جفف الزجاجة ، استخدم الغراء للصق الخرز.

كيف تصنعي زخارف جميلة من الزجاجات البلاستيكية



يمكن تصنيع الزجاجات البلاستيكية القابلة للتخلص من العناصر الزخرفية الجميلة بجهد ضئيل أو بدون جهد وبدون تكلفة في وقت الفراغ. الإجراء بسيط للغاية. ما عليك سوى اتباع الخطوات لعمل حامل شموع وزهرة بلاستيكية، وفقا لما نشره موقع fashion.

كيف تصنعي زخارف جميلة من الزجاجات البلاستيكية

الموارد

1 زجاجة بلاستيكية شفافة خضراء عليها غطاء 2 لتر

1 زجاجة بلاستيكية شفافة بيضاء عليها غطاء - 2 لتر

زوج من المقصات

القاطع

شمعة توضع في حامل الشمعة

شمعة لتسخين وتشكيل البلاستيك في شكل زهرة صغيرة

لوحة صغيرة

ألوان زيتية



طريقة تعلم الزخرفة على القماش

خذ الزجاجات البلاستيكية الخضراء والبيضاء وبمساعدة القاطع قم بقصها بدقة من الأعلى حيث تأخذ الزجاجة شكلها الأسطواني ومن الأسفل بالقرب من القاعدة حيث ينتهي الشكل الأسطواني.

املأ قواعد كلتا الزجاجتين بحصى بلاستيكية صغيرة لتحقيق التوازن وإمساك حامل الزهرة والشمعة.

باستخدام زوج المقص ، قم بتقطيع الجزء العلوي إلى أربعة أجزاء متساوية الحجم وقم بتدوير الحواف لإعطاء شكل بتلات. تذكر ثني الشرائط البلاستيكية الأربعة للخلف قبل تشكيلها وإبقاء الغطاء على فم الزجاجات.

ضع أربعة ألوان على لوح الألوان البلاستيكي واستخدم مزيجًا من لونين لطلاء البتلات الأربعة بأنماط وتصميمات مختلفة.

ضع الزهرة الجاهزة ، مع العنق لأسفل في القاعدة المليئة بالحصى البلاستيكية. حامل الشمعة لدينا جاهز.

قم بقص شرائط بلاستيكية بعرض 2 بوصة وطول 4 بوصات من الجسم الرئيسي للزجاجة وقم بتسخينها ببطء وبقليل. سيأخذ هذا الشريط شكل زهرة صغيرة. قبل تسخين الشرائط ، يجب تقطيعها إلى شرائح رقيقة. يمكّن هذا كل شريط من الانحناء والتجعيد لتشكيل الزهرة

ضع الزهرة الرئيسية في الحاوية البلاستيكية الثانية مع بقاء الرقبة في الحصى البلاستيكية. ضع هذه المواد البلاستيكية الصغيرة على شكل زهرة فوق البتلات لتكمل الزهور الصغيرة.