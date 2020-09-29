"تربية حلوان" تعلن عن موعد امتحانات دور سبتمبر

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان عن مواعيد بدء امتحانات دور سبتمبر للفرقة الرابعة للعام الجامعي 2019/2020 .





وحددت الكلية يوم الأحد الموافق 4/10/2020 موعدا لبدء امتحانات دور سبتمبر للفرقة الرابعة للعام الجامعي 2019/2020 على أن يتم إعلان جدول الامتحانات بالكامل فى اقرب وقت .





واستعدت جامعة حلوان لامتحانات دور سبتمبر وقامت بتطهير وتعقيم لجان الامتحانات لضمان أداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لجميع الطلاب وناشدت الجامعة الطلاب ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعى بين الطلاب اثناء تواجدهم فى الجامعة كما طلبت منهم الالتزام بلبس الكمامة وعدم خلعها اثناء التواجد داخل الحرم الجامعى.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم امتحانات دور مايو لطلاب الفرق النهائية بالجامعة وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.