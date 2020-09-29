عشق تناولها نابليون... طريقة عمل البهجة التركية في المنزل

سنتحدث اليوم عن البهجة التركية التي تعد من أقدم الأطباق الحلوة في التاريخ. وفقًا لبعض المؤرخين ، تم اختراع هذه الحلوى الرائعة في الإمبراطورية التركية وشقت طريقها إلى الإمبراطور نفسه بمجرد صنعها وانتشرت بسرعة منذ ذلك الحين. عُرف رجال عظماء مثل بيكاسو ونابليون ونستون تشرشل بحبهم لهذا الطبق، وفقا لما نشره موقع kechan.

مكونات البهجة التركية

1.5 كوب نشا ذرة

4 أكواب سكر حبيبات

1 كوب سكر بودرة

5 أكواب ماء

2 ملعقة شاي عصير ليمون

2 ملعقة طعام ماء الورد

1 ملعقة صغيرة كريمة التارتار

3 قطرات من تلوين الطعام الأحمر أو اللون الذي تفضله

لاحظ أنه يمكن العثور على ماء الورد في أي من أسواق الشرق الأوسط ولكن إذا كنت ترغب في ذلك يمكنك استبداله بأي مستخلص من ذوقك مثل مستخلص الليمون أو النعناع

طريقة تحضير البهجة التركية



تحضير شراب السكر

اخلطي السكر المحبب وعصير الليمون في قدر متوسطة الحجم ثم أضيفي 1.5 كوب من الماء وقلبي

ضعي المزيج على نار متوسطة واستمري في التقليب حتى يذوب السكر تمامًا ،

اتركي خليط السكر يغلي بدون تقليب.

صنع معجنات نشا الذرة من البهجة التركية

ضع الماء المتبقي في قدر أخرى (الأكبر).

أضيفي كريمة التارتار ونشا الذرة إلى الماء واخفقيهم جيدًا حتى يذوبوا تمامًا (وتأكدي من عدم وجود كتل).

نضع هذا الخليط على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب حتى الغليان ويصبح الخليط عجينة سميكة

خلط شراب السكر مع المعجنات

عد إلى شراب السكر ، استخدم مقياس الحرارة إذا كان لديك ، وبمجرد وصول الشراب إلى 240 درجة فهرنهايت ، أخرجه من الحرارة.

الآن بافتراض أن نشا الذرة مسلوقة و تصبح عجينة سميكة كما نتوقع يجب أن تصب شراب السكر في خليط نشا الذرة ببطء و بعناية

إذا غلي مزيج نشا الذرة أولًا ، فيمكنه انتظار شراب السكر ، لكن يجب أن تفكر في إضافة شراب السكر إلى المزيج فقط عندما يصل إلى 240-250 فهرنهايت لجعل المظهر التقليدي لتلك الحلوى.

حرك الخليط الممزوج ببطء على نار خفيفة مرة كل 10 دقائق لمدة ساعة تقريبًا

عندما تتحول الحلوى إلى اللون الأصفر الذهبي الفاتح يجب إزالتها من على النار وإضافة ألوان الطعام وماء الورد وتقليبها

قم أولًا بإعداد مقلاة عريضة للبهجة بوضع رقائق الألومنيوم في الأسفل ورشها برذاذ الطبخ.

صب الحلوى في المقلاة التي أعددناها من قبل واتركها ترتاح طوال الليل.

التقطيع والتحضير

بعد 10-12 ساعة ، استخدم ورق القصدير كمقابض لإزالة الحلوى من المقلاة أو يمكنك قلب المقلاة على طبق عريض.

نرش السكر البودرة على الحلوى من الجهتين

قطع البهجة التركية إلى مربعات صغيرة باستخدام سكين حاد مدهون بالزيت.

التقديم والادخار

خدمة البهجة التركية مع بون أبيتيت.

يمكنك تخزين البهجة التركية في حاوية محكمة الإغلاق ولكن تأكد من مسحوق القطع بما يكفي حتى لا تلتصق ببعضها البعض.

