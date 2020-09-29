طريقة عمل بقلاوة بالفستق والجوز

اليوم سنقدم لكم طريقة عمل حلوى شهيرة جدًا من الشرق الأوسط ، واحدة من أقدم الحلويات ، وهي البقلاوة التركية. نشأت هذه الحلوى اللذيذة منذ زمن طويل في الشرق الأوسط، ويزعم بعض المؤرخين أنها نشأت لأول مرة في بلاد آشور القديمة 800 قبل الميلاد ولكنها تأثرت بكل حضارة في الشرق الأوسط مثل العرب والبلقان والقوقاز والأتراك والطريقة الشائعة هي طبقات الفطير. خبز مسطح مع المكسرات المفرومة بينهما ونقعه في العسل ثم خبزه، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

طريقة عمل البقلاوة

تحضير الشربات:

يُمزج السكر مع الماء والعسل

أضف الليمون وعود القرفة في المقلاة.

اسلقي الخليط في البداية ثم اخفضي النار للحفاظ على غليان المزيج عند الحد الأدنى من الحرارة لمدة 15 دقيقة أخرى.

ارفعي المقلاة عن النار واتركيها تبرد.

تحضير البقلاوة

سخن الفرن إلى 180 درجة مئوية / غاز 4.

تُمزج المكسرات مع القرفة المطحونة مع 3 ملاعق كبيرة من السكر.

ادهن صينية الخبز باستخدام الزبدة المذابة أو الزيت.

ثم ضعي ورقة في قاع الصينية وادهنها بطبقة أخرى من الزبدة.

كرر الخطوة السابقة بثلاث ورقات أخرى ولا تنس الفرشاة بين كل طبقة بالزبدة.

بعد الطبقة الثالثة نرش أربع ملاعق كبيرة من خليط الجوز والقرفة بالتساوي فوق البقلاوة.

غطي مزيج الجوز والسكر بقطعتين أخريين من المعجنات وفرشاة الزبدة بين كل واحدة بنفس الطريقة التي فعلناها من قبل.

نرش أربع ملاعق أخرى من خليط الجوز والقرفة ونغطيها بقطعتين من الزبدة ،

كرر الخطوات الثلاث الأخيرة واستمر في الرش والتغطية حتى كل الأوراق باستثناء 4.

الآن سوف نستخدم الأربع أوراق المتبقية كطبقة علوية لأنه إذا لم يتم تغطية الجزء العلوي جيدًا ، فستكون البقلاوة طرية جدًا في الجزء العلوي وغير متسقة عند قطعها ، لذلك عليك تغطيتها بأربع أوراق أو أكثر ومرة ​​أخرى بالزبدة بين كل طبقة

عندما نصل إلى الورقة الأخيرة ، سنضعها في الحواف السائبة حول الجوانب بين المعجنات والقصدير فقط للحفاظ على المعجنات مشدودة وفي حالة جيدة.

يمكننا نشر بعض الزبدة المذابة فوقها.

استخدم سكينًا حادًا لتقطيع المعجنات إلى شرائح على شكل ماس.

خبز البقلاوة

تُخبز البقلاوة في الفرن لمدة 50 دقيقة.

ثم نخرجه من الفرن ونصب الشراب الذي أعددناه من قبل. يجب سكب القطر على الفور وإلا ستفتقر البقلاوة إلى مذاقها الخاص.

يوصى بإضافة الشراب أكثر من ثلاث أو أربع مرات والانتظار بين كل مرة للسماح للشراب بالنزول إلى المعجنات.

تقدم البقلاوة باردة ويمكن تقديمها مع العصير.

