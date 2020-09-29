أحمد موسى يطالب رئيس الوزراء بمنح المصريين إجازة الثلاثاء.. والحكومة تعلن بشرى سارة

ناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة أمس الاثنين مجموعة من الأخبار المهمة وكان منها الآتي:









قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن التصريحات المنشورة حول فرض رسوم مالية على متعلقات الركاب أسيء فهمها؛ مرددا: «متعلقات ركاب السكة الحديد لن يفرض عليها رسوم».





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن المتعلقات الشخصية لركاب السكة الحديد لن يفرض عليها رسوم مهما كان وزنها؛ منوها بان البعض يعمل في التجارة ويقوم بنقل بضائع وسوف يتم دفع رسوم عليها .









قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا تساند أذربيجان في حربها مع أرمينيا، مرددا «أردوغان دائما ينفخ في النار».





وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الصراع بين الدولتين على أحد المناطق الحدودية؛ وأرمينيا تهدد باستخدام أقوى الأسلحة لحماية أراضيها.





ناشد الإعلامي أحمد موسى، أهالي منطقة مسطرد بالقليوبية بالبحث عن سيدة مشردة بأطفالها عقب إزالة منزلها، مرددا «أي حد يشوفها يقولها تروح على محافظ القليوبية يوفر لكي شقة».





وكان عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا لسيدة من مسطرد تشتكي من تواجدها في الشارع بعد إزالة منزلها.





عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا لسيدة من مسطرد تشتكي من تواجدها في الشارع بعد إزالة منزلها.





وطالب أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، محافظ القليوبية بسرعة التدخل لتوفير السكن الملائم للأسرة، مرددا «في بعض المسئولين بتنفيذ القرارات بطريقة خاطئة.. لازم الأسرة نلاقي ليهم بيت او شقة يناموا فيه.. مينفعش الكلام ده يا محافظ القليوبية».





قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم جمال عبد الناصر، إن الإخوان الإرهابية هاجمت والده أثناء تشيد السد العالي؛ موضحا أنه يؤمن الان احتياجات مصر المائية لحين انتهاء مؤامرة سد النهضة.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: أنه يسير وهو مرفوع الرأس لأنه نجل الزعيم جمال عبد الناصر، لافتا أن الشعب المصري يرفع صورة والده في كل الاحتفالات أي ان كانت.





قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم جمال عبد الناصر، أنه يسير وهو مرفوع الرأس لأنه نجل الزعيم جمال عبد الناصر، لافتا الى أن الشعب المصري يرفع صورة والده في كل الاحتفالات.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « أنه يرى بعينه حب المصريين لوالده، متابعًا : الحمد لله شعرت أن والدي لم يكن له 5 أبناء فقط بل ملايين المصريين».





سخر الإعلامي أحمد موسى، من تعرض الإرهابي بهجت صابر للضرب على قفاه على الهواء .





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»،، أن أحد المواطنين الشرفاء قام بواجبه وضرب الإرهابي على قفاه أثناء مهاجمة مصر على الهواء.









قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر مستقلة في قراراتها الخارجية والداخلية ولا أحد أبدا يستطيع أن يملي عليها قرارا لا نوافق عليه.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن جماعة الإخوان منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر وهي تحاول التحالف مع الخارج والسيطرة علي مصر؛ منوها بأنهم يكرهون الشعب المصري ولا يحبون الخير للمصريين.









سخر الإعلامي أحمد موسى، من تعرض الإرهابي بهجت صابر للضرب على قفاه على الهواء .





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه أحد المواطنين الشرفاء قام بواجبه وضرب الإرهابي على قفاه أثناء مهاجمته مصر على الهواء.





استذكر الإعلامي أحمد موسى، ذكرى وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، موضحا أنه أول من واجه جماعة الإخوان الإرهابية ودافع عن الوطن وحرره.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، «أن الرئيس جمال عبد الناصر كان يعرف جيدا الجماعة الإرهابية وكيف كانوا يتآمرون على الوطن، وكيف كانوا يسعون إلى هدم الدولة ومؤسساتها».





طالب الإعلامي أحمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن يحافظ على إجازة يوم 6 أكتوبر في موعدها وعدم تأجيلها إلى يوم الخميس .





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « أنا مش عايز الناس تروح شغلها في يوم عيد النصر .. عايز أحافظ علي انتصار أكتوبر ونحكي لأولادنا عن بطولات الجيش المصري العظيم».





قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس مصطفي مدبولي اجتمع بالمحافظين؛ لتنفيذ التوجيهات الرئاسية لإعادة البناء جزئيا؛ مشيرا إلى أن كل من كان صادر له قرار للبناء ومتوقف سيسمح له بالاستكمال.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: «اعتبارا من صباح باكر سوف يتم السماح للمواطنين الحاصلين على رخصة بالبناء حتى الدور الرابع»، منوها بأن تراخيص البناء الجديدة متوقفة لن يتم إصدار رخص جديدة في الوقت الحالي.