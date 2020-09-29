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رياضة

رفيق كابو: معتاد على تسجيل الهاتريك.. وهدفنا الفوز لضمان البقاء في الممتاز

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:23 ص
رفيق كابو، لاعب وادي
رفيق كابو، لاعب وادي دجلة
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حسام الحارتي
أكد رفيق كابو، لاعب وادي دجلة، أنه كان يجب أن يفوزوا أمام الإنتاج الحربي؛ لتحسين موقف الفريق بالدوري. 

وقال رفيق كابو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر "قناة صدى البلد"، : "أشكر اللاعبين والمدرب، كان يجب أن ننتصر لكي نحسم موقفنا في الدوري ونستمر في البقاء".

وأكمل: "تعودت على تسجيل هاتريك وفعلتها في الموسم الماضي في مرمى الصفاقسي الدوري التونسي، التوفيق حالفنا في مباراة اليوم ونسعى للفوز بالمباريات القادمة".

وختم تصريحاته: "لا أعلم شيئا عن العروض خلال الفترة الحالية وعقدي مستمر لمدة موسمين مع دجلة".
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