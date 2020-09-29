رفيق كابو: معتاد على تسجيل الهاتريك.. وهدفنا الفوز لضمان البقاء في الممتاز

أكد رفيق كابو، لاعب وادي دجلة ، أنه كان يجب أن يفوزوا أمام الإنتاج الحربي؛ لتحسين موقف الفريق بالدوري.





وقال رفيق كابو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر "قناة صدى البلد"، : "أشكر اللاعبين والمدرب، كان يجب أن ننتصر لكي نحسم موقفنا في الدوري ونستمر في البقاء".





وأكمل: "تعودت على تسجيل هاتريك وفعلتها في الموسم الماضي في مرمى الصفاقسي الدوري التونسي ، التوفيق حالفنا في مباراة اليوم ونسعى للفوز بالمباريات القادمة".



