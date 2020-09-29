محافظ كفر الشيخ: أهم المشروعات القومية بالمحافظة تمت في عهد الرئيس السيسي.. فيديو

، مؤكدا أنها جزيرة وسط الماء ويوجد 28 جزيرة مماثلة. قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن بحيرة البرلس تتوسط المحافظة التي تعتمد على الصيد والصيادين









وأضاف نور الدين خلال لقائه في برنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي ، أن محافظة كفر الشيخ تعتمد علي الزراعة وتنتج 32% من الأرز علي مستوى الجمهورية وتعتمد المحافظة ايضا علي صناعة البنجر وهو قائم علي قاعدة صناعية وتعتمد ايضا علي الصيد.









وأوضح نور الدين ، ان محافظة كفر الشيخ تم النظر اليها وأصبحت محافظة الامل والمستقبل وتم عمل العديد من المشروعات القومية في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي .









وأشار إلى أن هناك 7 مدارس تم ربطها للتعليم الفني وان يكون بها فصول للاستزراع السمكي وستعمل هذا العام .







