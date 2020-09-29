للطلاب الجدد.. كل ما تريد معرفته عن المدينة الجامعية في جامعة القاهرة

يستعد الطلاب الجدد المغتربين مع كل عام للتسجيل من أجل الالتحاق بالمدن الجامعية بسبب ظروف انتقالهم من محافظتهم إلى أماكن أخرى للالتحاق بالجامعة التي تم ترشيحها لهم وتوفير لهم الرعاية اليومية والمتطلبات بأسعار مدعمة .





ويرصد لكم موقع صدى البلد أهم الشروط التي يجب توافرها في طالب المدينة الجامعية بجامعة القاهرة بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بالمدينة الجامعية وجاءت على النحو التالي :





الشروط التي يجب توافرها في طالب المدينة الجامعية





1-أن يكون من غير سكان القاهرة الكبرى.





2-أن يكون من الطلاب النظاميين المقيدين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس ويستثنى من ذلك الطلاب الوافدون المقيدون على منح تبادل ثقافى أو منح مالية.





3-ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية (عدا الثلاثة الأولى) الواردة فى المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات.





4-ألا يكون وقع على من سبق له الإقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة فى العام السابق مباشرة.





5-ألا يكون قد وُقِّعَت على من سبق له الإقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى عقوبة الحرمان من الإقامة.





6-ألا يكون قد أنهيت إقامته من المدن لعدم سداده الرسوم.





7-أن تثبت لياقته الصحية.





8-ألا يكون مستحقا عليه رسوم إقامة سابقة للمدينة.





9-ألا يكون من الطلاب المتزوجين ويستثنى من ذلك الوافدون.





10-يجوز قبول طلاب وافدين مستمعين.





الرسوم الخاصة بالمدينة الجامعية





كما يحدد المقابل الشهرى للإقامة فى المدينة الجامعية بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختص وهو حاليا خمسة جنيهات شهريا مقابل الإقامة والمأكل بالإضافة إلى الآتى:





- 20 جنيه تأمين للإقامة مع رسوم إقامة الشهر الأول ويرد فى نهاية الإقامة بالمدن بعد خصم ما يكون مستحقا للمدينة.





- 8 جنيهات رسم سنوى يسدد على ثمانية أقساط شهرية لصيانة المدن الجامعية.





- 3 جنيهات رسم النشاط الرياضى والاجتماعى ويسدد سنويا ويخصص لهذه الأغراض لطلاب المدينة الجامعية.





- 6 جنيهات رسم استهلاك أدوات مدينة ويسدد سنويا ويخصص لتجديد الأدوات واستبدالها ويراعى ذلك عند تجديد الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض.





- 15 جنيها تحسين خدمة شهرى بالأضافة إلى 4 جنيه رسم ترميم شهري





كما يؤدى طالب الدراسات العليا من الوافدين المقيد على منحة تبادل ثقافى أو منحة مالية الرسوم التى تحددها إدارة الوافدين





ويؤدى الطلاب المصرح لهم باستمرار الإقامة خلال الصيف بسبب دراسة صيفية منتظمة له نفس الرسوم التى تسدد خلال العام الدراسى، بالأضافة إلى محاسبة الطالب خلال شهر إقامته بالمدينة وشهر إنهائه بواقع 120 قرشا يوميا بحد أقصى رسم الشهر.





ويصرف بدل غذاء نقدى قدره 60 قرشا يوميا للطالب عن الفترة التى ينقطع فيها عن الإقامة بالمدينة بشرط إخطار المشرف مسبقا.





كما يوقف صرف التغذية للطالب الذى لا يسدد رسوم الإقامة حتى اليوم العاشر من الشهر ويسمح له باستمرار الإقامة حتى اليوم الخامس عشر فإذا لم يؤد الرسم كاملا تنهى إقامته ويسوى المستحق عليه من التأمين. (ويجوز لمراقب عام المدينة إعادة قيده إذا وجدت أسباب تبرر ذلك



