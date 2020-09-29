لازم نهدى.. تامر أمين: نحتاج إلى أفكار مبتكرة لـ تنظيم الأسرة.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إنه على مدار 50 عاما، فشلنا في حل مشكلة الزيادة السكانية وتنفيذ برامج تنظيم الأسرة





وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" تم وضع عدد كبير من الحملات والبرامج من أجل تنظيم ولكنها لم تحقق نتيجة ملموسة على أرض الواقع ".





وتابع تامر امين:" عدد المصريين يزيد بشكل مرعب و بقينا 110 ملايين نسمة وفي 2030 سنتخطى الـ 150 مليون نسمة ".





واكمل تامر امين:" رئيس الوزراء اجتما مع وزيرة التخطيطي والصحة والإعلام والتضامن ل متابعة جهود تنظيم الأسرة والاجتماع تطرق إلى ملامح خطة جديدة لتنظيم الأسرة ".



