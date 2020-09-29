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توك شو

لازم نهدى.. تامر أمين: نحتاج إلى أفكار مبتكرة لـ تنظيم الأسرة.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:09 ص
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إنه على مدار 50 عاما، فشلنا في حل مشكلة الزيادة السكانية وتنفيذ برامج تنظيم الأسرة.

وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" تم وضع عدد كبير من الحملات والبرامج من أجل تنظيم ولكنها لم تحقق نتيجة ملموسة على أرض الواقع ".

وتابع تامر امين:"  عدد المصريين يزيد بشكل مرعب و بقينا 110 ملايين نسمة وفي 2030 سنتخطى الـ 150 مليون نسمة ".

واكمل تامر امين:"  رئيس الوزراء اجتما مع وزيرة التخطيطي والصحة والإعلام والتضامن لمتابعة جهود تنظيم الأسرة والاجتماع تطرق إلى ملامح خطة جديدة لتنظيم الأسرة ".

ولفت تامر امين:" اتمنى ان تكون تلك الخطة مختلفة عن كل الحملات التي لم تحقق نتيجة ملموسة على أرض الواقع، و نحتاج إلى أفكار مبتكرة لتنظيم الأسرة "، مضيفا:"  ربنا مقالش نخلف 10 أطفال ومنعرفش نصرف عليهم ونعلمهم تعليم جيد وتوفر له حياة كريمة، ولازم نخف شوية ونهدى".
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