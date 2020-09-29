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فن

حظر تجول.. أمير رمسيس: لجات لـ حيلة شريرة لإظهار التناقض بين إلهام شاهين وأمينة خليل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:09 ص
امير رمسيس
امير رمسيس
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أحمد إبراهيم
كشف المخرج أمير رمسيس عن الحيلة التى لجأ اليها من اجل ظهور إلهام شاهين وأمينة خليل فى حالة التناقض التى بديت كل منهما عليها فى فيلم "حظر تجول" والمقرر أن يشارك فى المسابقة الرسمية فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى. 

وقال أمير لـ "صدى البلد" : استخدمت حيلة شريرة من جانبى، حيث رفضت أن يجمع بينهما أى لقاء "إلهام شاهين وأمينة خليل" أثناء التحضير للفيلم. 

واضاف امير قائلا : "تعمدت أن يكون لقائى بهما بشكل منفرد، حتى أحافظ على هذه الحالة، لدرجة أن إلهام شاهين كانت تطالبنى بتحديد موعد يجمعها بـ أمينة خليل، ولكن لم أُلبِّ طلبها، متعمدا. 

واوضح امير: "أتصور أن هذه الحيلة الشريرة من جانبى اثمرت عن نتائج إيجابية، وأتصور أن هذا العمل مليئ بمشاهد "الماستر سين" للشخصيتين، ولكن أرى أن أهمها مشاهد اللقاء الأول الذى ربما لم يكن به حوار طويل، واعتمد أكثر على ما تحمله الشخصيتين من مشاعر تجاه الآخر، الأم المتشوقة لضم ابنتها إلى حضنها، والابنة المليئة بمشاعر الفتور والجمود العاطفي تجاه والدتها. 

وأشار امير إلى أن "هناك مشاهد مهمة أيضا، ولعل من أبرزها مشهد الاعتراف وكشف المستور الذى بسببه قتلت الأم زوجها، ودخلت السجن لمدة 20 عاما وحرمت من ابنتها، وربما هذا العمل واجهت فيه بعض الأزمات المتعلقة بالتصوير واستخراج التصاريح، كانت الصعوبة أن الأحداث تدور فى فترة حظر تجوال، وبالتالى كان يتسنى علينا أن يتم السيطرة على الشارع ليكون فارغا، وأن تعم حالة من الهدوء التام فى التصوير الداخلى.
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