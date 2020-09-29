تنسيقية شباب الأحزاب: اهتمام القيادة السياسية والشباب أعطونا القوة للاستمرار.. فيديو





وأضاف عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز أن الشباب كانوا أحد أهم العوامل التي أعطت قوة واستمرارية لهم، إضافة إلى دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية للكيان، والإهتمام بشكل كبير بملف تمكين الشباب.





وتابع المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب أن توسيع العضويات خلال الفترة المقبلة ستكون بدايتها عن طريق ضم أعضاء الأحزاب الإحتياطيين كأعضاء أساسيين وإستقبال أعضاء جدد وتشجيع الشباب على التقديم عبر الموقع الرسمي للتنسيقية.





وأشار عبد العاطي إلى أن خطة التطوير ستكون في توسيع العضويات وإعادة تنظيم وتوسع فى اللجان وهناك العديد من اللجان تضم بعضويتها أعضاء من التنسيقية وأعضاء التخصص والخبرات في المجالات المختلفة.





وقال إن هناك لجنة خاصة بالاقتصاد ومعنية بالملفات الاقتصادية الهامة بالدولة وهناك العديد من الملفات الأخرى.

أكد المهندس كريم عبد العاطي المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب أن قرار التوسع في العضويات من أهم المحاور التي تم بناء خطة التنسيقية عليها لتطوير الأداء، مؤكدا أن التنسيقية انطلقت منذ ما يقرب من عامين ككيان شبابي استطاع استقطاب عدد من الشباب بمختلف الأطياف والتوجهات.