خبير في البترول والطاقة يكشف مفاجأة عن الأمنية الوحيدة لـ أردوغان.. وذهول سيد علي

قال المهندس عبد النبي أحمد عبد النبي، خبير فى مجال البترول والطاقة، إن قانون ترسيم الحدود البحرية تم اعتماده من الأمم المتحدة و ينص على أن أي دولتين متشاطئتين على نفس البحر يتم تقسيم المياه بينهما بالتساوي.





وأضاف المهندس عبد النبي أحمد عبد النبي خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن أردوغان يتمنى زوال الجزر في البحر المتوسط؛ لأن قانون الأمم المتحدة يعتبر الجزر جزء من الدولة وبالتالي فإن المياه الدولية بين اليونان وتركيا تتبع اليونان لأن الجزر بتلك المنطقة تتبع اليونان.





وتابع الخبير فى مجال البترول والطاقة، أن هناك ما يقارب 6000 جزيرة في بحر إيجة الذي يفصل بين اليونان وتركيا، وتلك الجزر تتبع اليونان، وبالتالي فالحدود البحرية لليونان تصل إلى آخر جزيرة تتبع لها.



