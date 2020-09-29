سكان الحي الثامن فى العبور يستغيثون من ضوضاء مولد الكهرباء

شكا المواطن محمد أحمد، من سكان مدينة العبور الحي الثامن بجوار خزان المياه وموقف الأتوبيس إسكان ٦٣متر حر 16 عمارة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الإزعاج الصادر عن مولد الكهرباء.









ويقول فى رسالته: "أبلغنا جهاز مدينة العبور عن جينريتور (مولد كهرباء) موضوع داخل مبنى خزان المياه تابع لشركة المحمول، ويصدر ضوضاء شديدة جدا لا تحتمل، ولا نستطيع النوم منه ويسبب إزعاجا للأطفال وكبار السن ولا أحد يستجيب لأي شكوى في الجهاز".









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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



