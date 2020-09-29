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فن

عاش يا كابتن.. مي زايد تكشف لـ صدى البلد سر تنفيذ الفيلم في 5 سنوات ونصف

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:12 ص
مى زايد
مى زايد
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أحمد إبراهيم
كشفت المخرجة مى زايد عن سر تنفيذ فيلمها الوثائقى الجديد "عاش يا كابتن" فى 5 سنوات ونصف والذى من المقرر أن يشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والأربعين فى الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر المقبل. 

وقالت مى زايد لـ "صدى البلد" : بدأت التصوير في 2014 وانتهيت منه في 2018، أي استغرق 4 سنوات، وبعدها بدأت المونتاج الذي استغرق تقريبا عام ونصف. 

وأضافت مى: "هذه فترة طويلة على تنفيذ فيلم، ولكن هناك عدة عوامل رئيسية كانت السبب في هذا الأمر، ولعل من أبرزها أن فترة تجهيز بطلة ورحلتها من البداية حتى حصولها على جائزة؛ تستغرق هذه الفترة وربما أكثر. 

وأوضحت مى : "كان اهتمامي أن أقدم عمل وثائقى روائي، وحرصت بعدم تدخلي كمخرجة في الأحداث، حيث يعتمد الفيلم على هؤلاء البطلات وكابتن رمضان فقط دون تدخل منى، وكان من الأسهل أن أقدم فيلم وثائقي بشكله التقليدى الكلاسيكي عبارة عن حوار بيني وبين البطلات والكابتن رمضان، ولكن فضلت أن تقودنا الأقدار نحو مشاهد حقيقة بعيدا عن أي تدخل منِّي".  
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