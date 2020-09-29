مقرر القومي للمرأة بـ كفر الشيخ: راهبات وواعظات يشاركن معنا بحملات التوعية ضد الختان.. فيديو

قالت الدكتورة هدى الطنبارى مقرر المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ، إننا نعمل في محافظة كفر الشيخ علي استراتيجية تمكين المرأة في التمكين السياسي و القيادة والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي ولدينا في المحافظة نساء تعمل في حرفة الصيد .





هدى الطنبارى خلال لقائها في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، ان المرأة الريفية نعمل علي تعليمها الانتاج من داخل منزلها وهناك تعاون مع صندوق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونقوم بعمل معارض للمصنوعات اليدوية بالاضافة الى التسويق . وأضافتهدىالطنبارىلقائهاالمرأةالى





واوضحت هدى الطنباري، ان الان اصبح هناك تسهيلات للمراه بالنسبة للقروض وهناك تسهيلات قام بعملها البنك الزراعي للمرأة أيضا .





وتابعت : إننا نعمل علي مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة ولدينا مكتب للشكاوى ونقوم بعمل حملات توعية ضد ختان الإناث .



